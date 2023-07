Matteo Salvini: «Revoca della patente per chi abbandona gli animali» – Il video

«Nel ddl sulla sicurezza stradale che arriverà in discussione in Parlamento, stiamo valutando e proporremo al Parlamento modifiche per inasprire le sanzioni nei confronti di chi abbandona animali domestici su strada, arrivando fino alla revoca o la sospensione della patente, perché oltre ad essere un atto di assoluta barbarie e inciviltà, rischia di mettere anche a repentaglio l’incolumità di coloro che viaggiano. Quindi sospensione o addirittura revoca della patente a chi abbandona in strada. Spero serva a far capire che deve essere vacanza per tutti». Lo afferma il ministro, Matteo Salvini, rispondendo al Question Time al Senato.

L’accesso alle spiagge per gli animali e sui trasporti

«Sensibilizzerò tutti gli enti locali affinché adottino misure per garantire agli animali idonee condizioni di accesso alle spiagge» e «mi farò carico di segnalare tramite e Enac e di sensibilizzare i vettori in merito a tale situazione» del trasporto degli animali. Sull’aspetto «relativo alla disciplina dell’accesso degli animali domestici in spiaggia, tale competenza è demandata agli enti locali e non all’autorità marittima, però visto che il tema mi è particolarmente a cuore sensibilizzerò tutti gli enti locali affinché adottino misure per garantire agli animali idonee condizioni di accesso alle spiagge, nel rispetto ovviamente delle esigenze delle diverse tipologie di utenti, e mi farò carico di portare il tema all’attenzione dell’Anci, in generale di valutarlo con gli altri competenti ministri». Per quello che riguarda il trasporto aereo, ricorda il ministro, «sul tema vige un regolamento europeo che riconosce la legittimità dei movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, ma non impone nessun obbligo di imbarco degli animali domestici a carico dei vettori. Anche qui mi farò carico di segnalare tramite Enac e di sensibilizzare i vettori in merito a tale situazione. Quindi con Anci per quello che riguarda le spiagge,con Enac che per quello che riguarda il trasporto aereo. Sui treni, Trenitalia ospita gratuitamente e meritoriamente il trasporto degli animali».

