Meloni alla Casa Bianca da Biden: «Legami solidi tra Italia e Stati Uniti, in tempi difficili sappiamo chi sono gli amici»

Dopo un colloquio con il presidente degli Stati Unit alla Casa Bianca, la premier Giorgia Meloni e Joe Biden hanno rilasciato una breve dichiarazione ai cronisti nello Studio Ovale. «Sono onorata di essere qui oggi per parlare della nostra amicizia che ci unisce, voglio ringraziare il presidente Biden per l’ospitalità e la vicinanza», ha detto la presidente del Consiglio italiana, «l’Italia è parte integrante della nazione americana e ha contribuito a costruire la sua identità culturale. Per questo i legami tra noi sono solidi a prescindere dalle fazioni politiche: in tempi difficili sappiamo chi sono gli amici». Ribadendo gli interessi comuni in ambito economico e commerciale, Meloni ha sottolineato l’importanza degli Stati Uniti come partner strategico per tutta l’Unione Europea. E ha parlato dell’importanza di supportare l’Ucraina: «Tutti insieme abbiamo deciso di difendere la legge internazionale e sono orgogliosa che l’Italia fin dall’inizio abbia fatto la sua parte, lo abbiamo fatto perché supportare l’Ucraina significa difendere l’esistenza pacifica delle persone ovunque nel mondo. A differenza di quanto qualcuno pensa la resistenza Ucraina allontana una guerra mondiale, non la avvicina. Chi crede nella pace deve supportare l’Ucraina». Biden ha poi preso la parola sottolineando un passaggio della presidente del Consiglio italiana: «Stavo pensando a quello che dicevi sugli italiani che vivono in Italia», ha ricordato Biden, «sono cresciuto in un quartiere dove il mio cognome era uno dei pochi non di origini italiane. Stavo pensando a tutte le persone che avevano un nome diverso dal mio, ho pensato alla nipote di un mio amico, sarebbe bello fartela incontrare». Il presidente ha voluto anche fare le condoglianze all’Italia e alla premier per le vittime dei fenomeni meteorologici violenti delle ultime settimane. «Voglio porgere le mie condoglianze a tutti coloro che nel Mediterraneo stanno soffrendo condizioni meteorologiche estreme», ha detto Biden, aggiungendo che nel corso dell’incontro, lui e Meloni «sono diventati amici».

Meloni al Congresso Usa

«Sono molto felice di essere qui, nel cuore della democrazia americana. È un altro segno dell’incredibile legame esistente tra Italia e Stati Uniti». Lo ha detto la premier Giorgia Meloni parlando al Congresso americano. Per la presidente la relazione tra i due Paesi, che si «approfondita dopo la crisi ucraina», è «più necessaria che mai». Poi ha aggiunto: «Molte cose stanno cambiando intorno a noi ma c’è qualcosa che alcuni non si aspettavano e cioè che l’Occidente è unito e vuole difendere il mondo basato sulle regole. Senza un mondo basato sulle leggi internazionali vivremmo in un caos nel quale chi è militarmente più forte può invadere il vicino e questo non è il mondo nel quale vogliamo vivere: vogliamo vivere in un mondo che rispetti sovranità e libertà». Nel corso del pranzo nella sala dei ricevimenti della Camera dei Rappresentanti, la Rayburn Room, con lo speaker Kevin McCarthy e alcuni membri del Congresso, Meloni ha inoltre citato Oriana Fallaci. «Una grande scrittrice e giornalista italiana, Oriana Fallaci, una volta ha riassunto in poche parole perché gli italiani amano questa nazione. Permettetemi questa citazione: ‘L’America è una nazione speciale. Un paese da invidiare, per cose che non hanno nulla a che fare con la ricchezza, il potere, la supremazia militare e così via. E sai perché? Perché è nato dal bisogno dell’anima, dal bisogno di avere una patria e dall’idea più sublime che l’uomo abbia mai concepito: l’idea di libertà, ancora meglio, di libertà sposata con l’idea di uguaglianza», ha detto la premier. Poco prima delle 15 (quando saranno le 21 in Italia) la premier arriverà alla Casa Bianca dove firmerà il libro d’onore nella Roosevelt Room prima del faccia a faccia con Joe Biden nello Studio Ovale.

McCarthy: «Con Meloni il rapporto Usa-Italia si rafforza»

Per lo speaker della Camera, Kevin McCarthy, Giorgia Meloni è «una leader che guarda avanti», che «ha colpito di più repubblicani e democratici». «Con questa premier e la sua visione – continua McCarthy – il rapporto fra usa e Italia non può che rafforzarsi». Secondo lo speaker della Camera Usa, «Meloni ha unito l’Europa e mostrato la sua leadership sulla guerra in Ucraina. Il primo paese europeo – continua – che ho visitato da speaker è stata l’Italia. E c’è una ragione per questo: l’amicizia che trascende i partiti politici», ha sottolineato McCarthy ricordando che suo nonno lasciò l’Italia a 11 anni, per immigrare in America e «oggi suo nipote è lo speaker della Camera». Dopo l’incontro il colloquio tra i due a Capitol Hill, lo speaker della Camera ha fatto inoltre sapere su Twitter come «la visita della presidente del Consiglio è molto importante. Sostengo le azioni dell’Italia per ridurre la dipendenza dal gas russo e per affrontare la crisi dei migranti nell’Europa meridionale. E lodo i suoi sforzi per affrontare la crescente aggressione dalla Cina comunista», si legge nel tweet.

Meloni vede i parlamentari e lo speaker della Camera

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, negli Stati Uniti per la sua prima visita da premier alla Casa Bianca, ha incontrato al Congresso i leader dei gruppi politici del Senato e della Camera dei Rappresentanti, poi ha tenuto una dichiarazione congiunta alla stampa con lo speaker della Camera Kevin McCarthy. L’incontro a Capitol Hill con i senatori Usa, di circa 45 minuti, si è svolto «in un clima molto positivo», hanno spiegato fonti italiane. Il presidente della Commissione esteri, il senatore Bob Menendez, ha discusso con la premier di Global South e Meloni ha illustrato il lavoro diplomatico che l’Italia sta svolgendo per l’Africa. Menendez è rimasto «impressive» per il lavoro che l’Italia sta portando avanti su queste questioni.

