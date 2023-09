Brandizzo, a Vercelli il corteo silenzioso dei sindacati. Landini: «Ora basta, alziamo il livello della protesta» – Il video

A meno di una settimana dall’incidente ferroviario di Brandizzo, in Piemonte, costato la vita a cinque operai, per i sindacati la parola d’ordine resta una sola: «Basta». Oggi, lunedì 4 settembre, circa 2mila persone si sono unite al corteo silenzioso organizzato da Cgil, Cisl e Uil a Vercelli. Una manifestazione per commemorare i cinque operai travolti dal treno durante i lavori di manutenzione ai binari, ma anche per lanciare un messaggio chiaro al governo: «È caricato tutto sulla pelle dei lavoratori, è il momento di dire basta e di cambiare. Abbiamo fatto scioperi, ma dobbiamo alzare ancora di più il livello della protesta», esorta Maurizio Landini. Secondo il segretario generale della Cgil, «è il momento di fare una procura nazionale sulla sicurezza e mettere insieme le persone che hanno le competenze, investire sugli ispettorati sul lavoro e sulla sicurezza».

L’appello di Landini è rivolto a due interlocutori. Da un lato il governo, a cui i sindacati chiedono di «aprire tavoli di confronto seri». Dall’altro le imprese, affinché «affrontino questa situazione a partire dai grandi gruppi come Fs e Anas». Il corteo silenzioso dei sindacati è partito dalla stazione ferroviaria di Vercelli e si è concluso davanti alla prefettura, dove dai manifestanti si è alzato l’urlo «Basta!». Presenti anche i parenti delle vittime della strage di Brandizzo, con le fotografie in mano degli operai travolti dal treno. «Non abbiamo più parole», recita uno degli striscioni. Mentre su altri si legge: «Non sono incidenti, sono omicidi» oppure «Basta privatizzazioni, mai più treni in transito e lavori in corso». Assieme al corteo silenzioso di oggi, i sindacati hanno promosso uno sciopero territoriale di 8 ore. Non è escluso, però, che nei prossimi mesi la protesta si estenda a tutto il territorio nazionale.

ANSA/Roberto Maggio | I familiari dei cinque operai travolti da un treno mentre stavano eseguendo lavori di manutenzione sui binari a Brandizzo

Credits foto e video: ANSA/Roberto Maggio | Il corteo silenzioso organizzato da Cgil, Cisl e Uil a Vercelli (4 settembre 2023)

