Schiaffeggia la figlia di 12 anni che ha inviato foto osé a un ragazzo: condannata

Una donna ha dato uno schiaffo alla figlia di 12 anni che aveva inviato foto definite come “sexy” su Instagram. La ragazzina ha un graffio sul mento con una leggera perdita di sangue. E B.C., 40 anni, viene condannata a un anno e sette mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia. La storia la racconta oggi l’edizione romana del Corriere della Sera. A pronunciarsi la prima sezione penale del tribunale della capitale. I giudici hanno sospeso la pena subordinando il tutto a un percorso di recupero da parte della donna. Il pubblico ministero Eugenio Albamonte aveva chiesto tre anni di carcere. I maltrattamenti sarebbero cominciati nel 2012. All’epoca, durante un controllo dei servizi sociali, la donna accusò la figlia di non aver riordinato la casa. L’episodio dello schiaffo invece risale al 2016. «Ma davvero è possibile giudicare maltrattamento uno schiaffo dato alla figlia perché invia foto osé a uno sconosciuto?» si è domandato, durante l’arringa, il difensore dell’imputata. Oltre all’episodio alla madre è contestato il peso psicologico addossato alla 12enne sulla necessità di occuparsi dei fratellini e della nonna, visto che l’imputata trascorreva la maggior parte delle giornate al lavoro. L’imputata ha cresciuto i suoi tre figli da sola. Nel febbraio 2016 ha preso il cellulare della figlia e controllato il profilo Instagram. Scoprendo che aveva inviato numerose foto in pose sexy a un ragazzo. Un giovane mai individuato la cui età era di 19 anni.

