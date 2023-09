Spagna, Rubiales in tribunale: dovrà stare lontano almeno 200 metri da Hermoso. Ancora caos nella Nazionale femminile

Luis Rubiales non potrà avvicinarsi a più di 200 metri da Jennifer Hermoso, la calciatrice che a cui l’ex presidente della Federcalcio spagnola ha dato un bacio non consensuale durante i festeggiamenti per la vittoria dei mondiali della nazionale di calcio femminile, lo scorso 20 agosto. La misura è stata decretata come forma cautelare dal giudice Francisco de Jorge su richiesta del pubblico ministero. De Jorge ha specificato, inoltre, che a Rubiales si fa divieto di contattare Hermoso in qualsiasi modo durante le indagini, ma ha rifiutato la richiesta del pm di imporre all’ex difensore l’obbligo di firma ogni 15 giorni per assicurarsi che non lasci il Paese. Dal suo canto, nella prima apparizione in tribunale tenutasi oggi, venerdì 15 settembre, Rubiales ha mantenuto la sua posizione, sostenendo che nel bacio non ci fosse nulla di sessuale e che l’atto fosse consensuale. Hermoso sostiene invece di non aver mai accettato di baciare l’uomo.

L’ammutinamento della nazionale femminile spagnola

Nel frattempo, rimane problematica la situazione della nazionale, con le giocatrici ammutinate e non intenzionate a riprendere gli allenamenti ad appena una settimana dalla prossima partita, in Nations League, contro la Svezia. La Federcalcio ha imposto un cambio di allenatore – la squadra era da tempo in aperto contrasto con il ct Jorge Vilda – ma la nuova gestione di Montse Romé, che dovrà reinventare la squadra, «non è sufficiente a far sentire sicure le calciatrici», si legge nella lettera firmata dalle 39 atlete. Nello specifico, le campionesse del mondo calciatrici ritengono che la promessa di cambiamento da parte della federazione non possa essere mantenuta fino a quando le persone di fiducia di Rubiales rimarranno nelle posizioni chiave della federazione.

