Che fine ha fatto Commander, il cane di Joe Biden: «È stato allontanato dalla Casa Bianca»

In due anni sono già state almeno 11 le volte in cui l’animale ha aggredito altre persone

Il pastore tedesco di Joe Biden ha morso un agente e, per questo, è stato allontanato dalla Casa Bianca. Ad annunciarlo è la portavoce della coppia presidenziale americana, Elizabeth Alexander. Il presidente già in passato si era trovato in situazioni simili con il proprio cane, di nome Commander. In due anni sono già state almeno 11 le volte in cui l’animale ha aggredito altre persone. «Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e sua moglie Jill Biden sono molto impegnati per la sicurezza di tutto il personale della Casa Bianca e di coloro che li proteggono ogni giorno», ha aggiunto la portavoce.

I precedenti

La coppia Biden aveva già annunciato in estate che avrebbe mandato il proprio cane a un corso di addestramento. Questo dopo uno dei numerosi morsi agli agenti del Secret Service, di cui uno che finì in ospedale. Il 3 novembre dello scorso anno, infatti, Commander si era avvicinato a un agente – senza che fosse stato provocato – e gli aveva azzannato la parte superiore del braccio destro e la coscia. Anche Major, un altro cane di Biden, era stato inviato per un breve periodo nel 2021 nel Delaware, la roccaforte della famiglia del presidente. Sempre allo scopo di prendere lezioni di addestramento dopo aver morso almeno un dipendente della Casa Bianca. Poi, su consiglio degli specialisti, i Biden se ne sono dovuti separare e affidarlo ad amici che vivevano «in un ambiente più tranquillo».

