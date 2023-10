Migranti, don Ciotti: «Brava la giudice Apostolico, ha applicato il diritto europeo»

«Brava la giudice Apostolico: ha applicato la legge e il diritto europeo, e avete visto il massacro». Cosi don Luigi Ciotti intervenendo dal palco della Cgil a piazza San Giovanni a Roma. «I principi della Costituzione sono stati traditi. C’e’ stata una vera e propria prostituzione morale sul corpo sacro della nostra Costituzione e anche la Resistenza e’ stata, negli anni, svuotata di contenuto fino a diventare adattamento, non cambiamento. E allora io dico: ci sono momenti nella vita in cui tacere diventa una colpa e parlare diventa un dovere morale, una responsabilità, un imperativo etico. Non possiamo tacere!», ha poi sottolineato il fondatore di “Libera”.

