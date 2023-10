Israele vuole l’evacuazione di Gaza entro 24 ore. L’Onu: «Impossibile, così sarà una strage»

L’esercito israeliano ha ordinato a 1,1 milioni di palestinesi residenti nel nord della Striscia di Gaza di trasferirsi nel Sud dell’enclave entro 24 ore. Gerusalemme ha fatto sapere che opererà «in modo significativo» nella zona nei prossimi giorni e per questo i civili potranno tornare solo dopo che sarà tutto finito. Ma l’Organizzazione delle Nazioni Unite non ci sta e chiede a Israele di fermarsi. «L’Onu si appella con forza perché un simile ordine, se confermato, sia ritirato. Per evitare di trasformare quella che è già una tragedia in una situazione di calamità», ha affermato il portavoce del segretario generale Stephane Dujarric. Intanto pesanti bombardamenti stanno colpendo anche nella notte la Striscia, in particolare nei pressi del confine. Lo testimoniano video postati sui social dai residenti e una nota dell’Aeronautica israeliana.

«Colpiremo, lasciate le case»

«Anche di notte, e in qualsiasi momento, centinaia di aerei IAF continuano ad attaccare con forza e a danneggiare gravemente le capacità del nemico», è il commento a un video postato dall’Aeronautica israeliana sui social. Israele afferma di aver sganciato in sei giorni 6.000 bombe, per un peso di 4.000 tonnellate, sugli obiettivi di Hamas a Gaza, colpendo oltre 3.600 obiettivi. L’esercito israeliano «sta ordinando l’evacuazione di tutti i civili di Gaza City dalle loro case a sud, per la loro sicurezza e protezione», ha annunciato un comunicato ripreso da Afp venerdì all’alba. I civili dovranno «andare nell’area a sud di Wadi Gaza», un corso d’acqua situato a sud di Gaza City. «Vi sarà permesso di tornare a Gaza City solo quando verrà fatto un altro annuncio che lo consenta», si legge nella dichiarazione. Dujarric ha avvertito che un’evacuazione di tale portata è «impossibile senza causare conseguenze umanitarie devastanti».

L’ambasciatore di Israele all’Onu

L’ambasciatore israeliano all’Onu Gilad Erdan ha reagito con forza. «La risposta dell’ONU all’avvertimento preventivo di Israele agli abitanti di Gaza è vergognosa», ha scritto in un messaggio inviato all’Afp, accusando l’ONU di «aver chiuso un occhio su Hamas». Nella notte l’esercito ha pubblicato un video che mostra un blitz per liberare ostaggi che risale al 7 ottobre scorso. Ieri Netanyahu ha dato il via libera al governo di unità nazionale. Intanto mille soldati italiani si trovano al confine con il Libano, dove continuano gli spari. L’Italia pensa di evacuarli. Un dirigente di Hamas ha rilasciato un’intervista a Russia Today sostenendo di non aver avvisato nessun alleato dell’attacco in programma. Ieri Israele ha anche tagliato elettricità, gas e acqua a Gaza fino al rilascio degli ostaggi. E ha promesso la distruzione della rete di tunnel della zona.

