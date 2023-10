Tutto quello che c’è da sapere sul ritorno di Hunger Games (incluso il prequel e le prevendite per vederlo)

In Italia il capitolo antecedente la celebre saga sarà proiettato in anteprima al Lucca Comics

Panem e le sue storie, con i suoi eroi e i loro canti, stanno tornando. Il 6 novembre 2023 torna nei cinema il primo capitolo della saga diretta da Gary Ross, dove una giovane Jennifer Lawrence vestiva i panni della leggendaria Katniss, tributo che sconvolgerà per sempre l’esistenza dei giochi di sopravvivenza in un mondo distopico e dilaniato da guerre. Durante le proiezioni dei vecchi episodi uscirà un’anteprima del prequel “La ballata dell’usignolo e del serpente“, il cui approdo nelle sale è previsto invece per il 15 novembre.

Come fare per vedere Hunger Games al cinema: le prevendite

Dal 26 ottobre le prevendite sono aperte per l’evento Hunger Games del 6 novembre, mentre da lunedì 30 ottobre apriranno le prevendite per Hunger Games, La ballata dell’usignolo e del serpente. I biglietti in prevendita saranno disponibili sui siti dei cinema aderenti alle iniziative. I protagonisti del prequel sono l’attore emergente inglese Tom Blyth, Rachel Zegler di West Side Story e Hunter Schafer della serie Euphoria. Spiccano poi l’attrice Premio Oscar Viola Davis, la star de Il trono di spade e vincitore di un Golden Globe Peter Dinklage e Jason Schwartzman. Alla regia Francis Lawrence, che ha già diretto tre dei quattro Hunger Games originali (il terzo, l’ultimo, Il canto della rivolta fu suddiviso in due parti). Il prequel è ambientato 64 anni prima dei giochi di Katniss. Come sempre si ispira all’omonimo libro di Suzanne Collins.

Il prequel di Hunger Games in fan screening al Lucca Comics and Games il 5 novembre

“Hunger Games La ballata dell’usignolo e del serpente” potrà esser visto in anteprima il domenica 5 novembre alle ore 20:00 presso il cinema Astra a Lucca. Si entra con biglietto giornaliero e prenotazione che sarà disponibile a breve qui su Eventbrite.

La sinossi de La ballata dell’usignolo e del serpente

La trama del prequel: «Anni prima di diventare il tirannico presidente di Panem, il diciottenne Coriolanus Snow è l’ultima speranza per il buon nome della sua casata in declino: un’orgogliosa famiglia caduta in disgrazia nel dopoguerra di Capitol City. Con l’avvicinarsi della decima edizione degli Hunger Games, il giovane Snow teme per la sua reputazione poiché nominato mentore di Lucy Grey Baird, la ragazza tributo del miserabile Distretto 12. Ma quando Lucy Grey magnetizza l’intera nazione di Panem cantando con aria di sfida alla cerimonia della mietitura, Snow comprende che potrebbe ribaltare la situazione a suo favore. Unendo i loro istinti per lo spettacolo e l’astuzia politica, Snow e Lucy mireranno alla sopravvivenza dando vita a una corsa contro il tempo che decreterà chi è l’usignolo e chi il serpente».

