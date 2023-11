Israele-Hamas, droni Usa in volo sulla Striscia per intercettare gli ostaggi. L’Idf: «Eroica battaglia a Gaza, andiamo avanti»

Continua l’offensiva israeliana a Gaza. Nella notte, stando alle parole dell’Israel defence forces, ci sarebbe stata «un’eroica battaglia» tra esercito israeliano e palestinesi. Le truppe di Tel Aviv hanno annunciato di aver ucciso un comandante del Battaglione Sabra Tel al-Hawa che «ha avuto un ruolo centrale nell’organizzare il combattimento con le truppe nella Striscia», ha detto il portavoce dell’Idf, sottolineando come «in questi anni Dalul ha ricoperto una serie di incarichi nei battaglioni di Hamas e nella brigata di Gaza City». Nonostante un «fuoco pesante» da parte dei «terroristi», l’Idf «ha diretto attacchi aerei di aerei e artiglieria. I terroristi sono stati uccisi e il pericolo per le truppe è stato eliminato», conclude. Intanto, droni Usa hanno sorvolato Gaza per raggiungere gli ostaggi israeliani rapiti dal partito-milizia Hamas il 7 ottobre scorso: lo ha confermato il Pentagono. I velivoli senza pilota – all’opera da una settimana, stando ai media che citano fonti anonime Usa – stanno raccogliendo informazioni per localizzare le persone rapite.

Blinken a Tel Aviv

Il segretario di Stato americano Antony Blinken è atterrato a Tel Aviv dove incontrerà il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Dopo l’incontro tra i due, previsto intorno alle 10 di oggi – venerdì 3 novembre – si riunirà con i membri del gabinetto di guerra israeliano, il presidente Isaac Herzog e il leader dell’opposizione Yair Lapid. Il capo della diplomazia Usa – nella sua terza visita dall’inizio del conflitto – proverà a convincere Israele ad adottare pause per far arrivare altri aiuti umanitari nella Striscia. Partendo da Washington ha assicurato che chiederà a Israele di assumere «misure concrete per minimizzare il pericolo per i civili a Gaza e impedire una escalation del conflitto nella regione». La radio pubblica israeliana Kan ha fatto sapere che la visita di Blinken durerà solo 4 ore. Gli Stati Uniti intendono inoltre affrontare con i funzionari israeliani la visione del «giorno dopo a Gaza, una volta che Hamas fosse stato sconfitto sul terreno».

