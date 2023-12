Calzedonia cambia nome, si chiamerà Oniverse

Il gruppo Calzedonia, fondato da Sandro Veronesi nel 1986 cambia nome e diventa Oniverse. La società ha i marchi Calzedonia, Intimissimi, Intimissimi Uomo, Tezenis, Falconeri, Signorvino, Atelier Emé, Antonio Marras e ha acquisito anche Cantiere del Pardo, Grand Soleil, Pardo e Van Dutch. Oniverse, richiama la parola inglese “universe”. E racchiude un mercato vario, non solo legato alla moda e al tessile. Non solo, Oniverse è anche l’anagramma del cognome Veronesi, ancora alla guida del gruppo con i figli. «Il gruppo ha saputo crescere costantemente», ha dichiarato in una nota Sandro Veronesi, presidente di Oniverse. «Oggi siamo una realtà con una grande storia, un universo in continua evoluzione, con diversi marchi tutti caratterizzati da una propria identità. Per questo la scelta di un nome che fosse indipendente e autonomo, ma che potesse rappresentarne l’essenza di tutti. Vogliamo infatti che ogni marchio abbia la sua autonomia, pur restando parte di un gruppo. Oniverse indica proprio appartenenza, ma anche libertà. Un insieme eterogeneo, composto da realtà differenti tra loro, ma parte dello stesso progetto». Forbes attribuisce a Sandro Veronesi e famiglia (posizione 2259 della Billionaires 2023) un patrimonio da 1,3 miliardi di dollari. Veronesi ha fondato Calzedonia mentre era ancora direttore generale di Golden Lady. Nel 1996 il gruppo Calzedonia ha lanciato Intimissimi, nel 2003 Tezenis e nel 2009 ha acquisito la maggioranza delle quote dell’azienda Falconeri.

(copertina foto da Calzedonia.com)

