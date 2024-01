Il giallo della 12enne rapita all’uscita da scuola, ritrovata dopo poche ore: il sospetto della violenza

Era appena uscita da scuola la ragazza di 12 anni che sarebbe stata incappucciata e rapita per alcune ore nella Piana del Sele, vicino a Battipaglia. La ragazza sarebbe stata abbandonata poi in una strada isolata vicino al cimitero degli inglesi a Montecorvino Pugliano, distante da casa sua. Come riporta il quotidiano salernitano La Città, la vicenda è avvenuta lunedì 8 gennaio, al primo giorno di rientro a scuola. Dopo il presunto sequestro, la 12enne è stata visitata dai medici al pronto soccorso dell”ospedale Santa Maria della Speranza a Battipaglia, accompagnata dalla madre. Ancora da chiarire se la ragazza abbia subito violenze durante il presunto sequestro. Secondo La Città, in ospedale sarebbero emersi segni di una possibile violenza sessuale pregressa. Circostanza però smentita dall’agenza Ansa.

Il precedente

Sul caso indaga il pm Carlo Rinaldi della procura di Salerno, che a breve potrebbe sentire la ragazza in un ambiente protetto e in presenza degli psicologi. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, la 12enne sarebbe stata vittima di un caso simile alcuni mesi fa. In quell’occasione, la ragazza era stata ugualmente portata via all’uscita da scuola per essere poi abbandonata in posto isolato. Era stato poi il nonno a ritrovarla.

