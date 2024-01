Mattarella: «La cultura sia libera da ogni ideologia» – Il video

Il Presidente della Repubblica a Pesaro per l’inaugurazione della capitale italiana della cultura 2024

«La cultura sia libera da ogni ideologia, mai separata dalla vita quotidiana e dall’insieme dei diritti e dei doveri scanditi dalla Costituzione. Diritti e doveri che ci rendono e ci fanno sentire partecipi della comunità nazionale; cui conferiamo vita con le nostre diversità». Queste le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo in occasione della cerimonia di inaugurazione di Pesaro Capitale italiana della cultura 2024. La cultura non ha «restrizioni o confini», respinge «la pretesa, sia di pubblici poteri o di grandi corporazioni, di indirizzare le sensibilità verso il monopolio di un pensiero unico». Quindici minuti di discorso per il Capo dello Stato, intervallati da tanti applausi. «La pace – ha aggiunto Mattarella – è un grande tema che riguarda la cultura, è un lievito che può rigenerare».

