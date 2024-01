La dacia top secret di Putin a 30 km dai confini Nato: sauna, boschi, trote e un sistema anti-aereo – Il video

Si trova ad appena 30 chilometri dai confini con la Nato l’ultima e più segreta delle dacie di Vladimir Putin. A rivelarlo in dettaglio è una video-inchiesta pubblicata dal Dossier Center, un progetto investigativo sostenuto dall’ex oligarca spodestato da Putin Mikhail Khodorkovsky. La lussuosa magione, rivelano le immagini che sarebbero state girate eludendo i controlli di sicurezza con un drone, si trova infatti in Carelia, regione del nord-ovest della Russia che confina con la Finlandia. Uno dei due Paesi scandinavi, insieme con la Svezia, ad aver chiesto di aderire alla Nato dopo l’invasione russa dell’Ucraina. Secondo il Dossier Center la residenza dello “zar”, la cui esistenza era nota dal 2016, si estenderebbe su un’area di circa un chilometro quadrato, ma considerate anche le ampie foreste e baie circostanti a disposizione sono di fatti quattro chilometri quadrati. I lavori per la costruzione della dacia sarebbero iniziati oltre 10 anni fa e oggi essa si presenta organizzata in tre strutture, denominate «Granaio», «Rifugio del Pescatore» e «Casa Giardino». Negli spazi interni non mancano una piscina, bagni deluxe e intarsi con pietre semi-preziose. Nella zona sarebbero presenti, sempre secondo la ricostruzione, pure una sauna, allevamenti di trote e altri animali, un belvedere «mozzafiato» sulla vera chicca della zona: una cascata di quattro metri parte teoricamente del vicino parco naturale, ma il cui accesso è ristretto di fatto al proprietario della magione. Per arrivare in tutta sicurezza ci sono almeno due piste da elicottero, diversi moli privati. I giornalisti hanno notato anche un terrapieno artificiale di forma quadrata comparso nell’area verde dopo l’inizio della guerra: nasconderebbe un sistema di difesa anti-aerea pronto ad essere attivato in caso di minaccia. Eventualità minore, comunque, considerato che pare Putin si rechi nella dacia in Carelia solo una volta l’anno. In visite sempre top secret.

