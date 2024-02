La rivincita di Giambruno, «vice ombra» di Brindisi nel suo talk Diario del Giorno: «Vuole la conduzione di un telegiornale»

Il purgatorio di Andrea Giambruno per i famosi fuorionda con frasi sessiste diffusi da Striscia la notizia è durato meno di tre mesi. Secondo il Fatto Quotidiano, da alcune settimane l’ex compagno di Giorgia Meloni è tornato al timone del suo talk Diario del giorno, dalla cui conduzione era stato allontanato pur rimanendo nel coordinamento redazionale, come autore. E dopo aver mantenuto un basso profilo da ottobre fino a inizio 2024, ora Giambruno sarebbe diventato il braccio destro di Giuseppe Brindisi, che lo ha sostituito nel talk di Rete4. Sarebbe stato proprio Brindisi ad affidare a Giambruno questo ruolo, con la necessità che ad assisterlo durante la diretta ci fosse una persona a tempo pieno dagli studi Palatino di Roma. Così Giambruno ora propone temi e argomenti di ogni puntata, sceglie gli ospiti e le posizioni da tenere ed è l’unico collegato in cuffia che comunica con Brindisi, per dargli le ultime notizie e aggiornarlo sull’andamento della trasmissione. Insomma, spiega il Fatto citando due fonti interne all’azienda, sarebbe il «vero caporedattore» di Diario del giorno: «Si sta prendendo diverse licenze in più». Ma non solo.

La conduzione del telegiornale

Come anticipato già a dicembre, le voci di un suo ritorno in conduzione si fanno sempre più insistenti. A Giambruno il suo ruolo, seppur ufficiosamente di prestigio, sta stretto: vuole tornare davanti alla telecamera. Il giornalista 42enne punta al telegiornale di Rete4 o a Studio Aperto, su Italia1. Difficile, suggerisce il quotidiano, che possa prendere il posto di Stefania Cavallato al Tg4. La decisione passa comunque da Pier Silvio Berlusconi, che non è intenzionato a fare sgambetti alla premier Meloni. Ci sarà quindi sicuramente un confronto tra il vicepresidente e amministratore delegato Mediaset e la presidente del Consiglio per capire se un ritorno in conduzione del suo ex compagno è possibile. Non prima di settembre 2024 comunque. Se mai l’azienda dovesse decidere in questo senso, la sostituzione avverrà nei palinsesti 2024-2025, che si decide entro l’estate per la stagione che inizia a settembre. In ogni caso, dopo le elezioni europee di giugno, in una fase politica che dovrebbe essere più tranquilla.

