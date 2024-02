«Ma è incinto?». Pioggia di sfottò sul vicepremier Matteo Salvini fotografato su Trenitalia sul posto per le mamme con carrozzine

È diventata virale una foto del vicepremier Matteo Salvini in viaggio su un Frecciarossa mentre è assorto al telefonino. L’ha postata giovedì 8 febbraio l’account X Nonleggerlo, anche se probabilmente l’immagine non è degli ultimissimi giorni: il leader della Lega ha davanti sul tavolino un numero della rivista di Trenitalia «La Freccia» con in copertina Lorella Cuccarini. Si tratta del numero di gennaio, ed è già uscito quello di febbraio con in copertina Raul Bova.

Quella poltrona è prenotabile da qualsiasi viaggiatore

C’è un particolare della foto che ha scatenato le polemiche: Salvini ha alle spalle il simbolo di una carrozzina per neonati, che può essere riservato dalle neomamme. Di solito è il posto 18 A presente su più carrozze, e la maggiore parte dei commentatori si scandalizza per quello che ritiene un abuso. In realtà da regolamento delle Ferrovie quel posto è dedicato alle mamme, ma è prenotabile da chiunque se libero. Ed è probabile che quando si muove un leader politico e membro del governo con staff e scorta l’intera carrozza venga riservata dalla sua segreteria anche per motivi di sicurezza.

La pioggia dei meme

Tanti più che scandalizzarsi però fanno ironia, o chiedendosi se Salvini è incinto, o ipotizzando che sia proprio lui il bambino destinato alla carrozzina. Sono nati anche numerosi meme che fantasticano su cosa stia in realtà guardando il vicepremier sul telefonino che attira tanto la sua attenzione. E qui si è davvero scatenata ogni tipo di fantasia: da chi immagina i giochini che lo impegnano a chi lo vede impegnato alla ricerca di una pista di bob per le Olimpiadi invernali di Cortina, fino a mille ipotesi alimentari.

Leggi anche: