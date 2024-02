Russell Crowe «scatena l’inferno» all’Ariston: scherza su John Travolta e fa il gesto del qua qua – Il video

Russell Crowe torna all’Ariston 23 anni dopo e nonostante tutti i film a cui ha preso parte nella sua lunga carriera, per il pubblico italiano è ancora Il Gladiatore di Ridley Scott. E sul palco del Festival di Sanremo fa risuonare una delle frasi più celebri di qul film: «Al mio segnale, scatenate l’inferno». Lo fa in italiano, lui che ha scoperto di avere un parente di origine italiane grazie al quale ha ottenuto la cittadinanza onoraria di Ascoli Piceno. Ma questa volta il divo di Hollywood è al Festival anche per far conoscere un lato di se più nascosto, quello di musicista. Con la sua band e Marcia Hines, canta Let the light shine, poi scherza con Teresa Mannino e Amadeus. La comica siciliana parla delle sue origini italiane, sorpresa che il suo cognome non suoni italiano come invece quello di altre celebrità come DiCaprio o Coppola. «O Travolta», aggiunge Crowe, che poi imita il gesto del qua qua per ironizzare sull’esibizione del collega la sera precedente.

Lo speciale Sanremo 2024

I testi delle canzoni

ALESSANDRA AMOROSO – Fino a qui I ALFA – Vai! I ANGELINA MANGO – La noia I ANNALISA – Sinceramente I BIGMAMA – La rabbia non ti basta I BNKR44 – Governo punk I CLARA – Diamanti grezzi I DARGEN D’AMICO – Onda alta I DIODATO – Ti muovi I EMMA – Apnea I FIORELLA MANNOIA – Mariposa I FRED DE PALMA – Il cielo non ci vuole I GAZZELLE – Tutto qui I GEOLIER – I p’ me, tu p’ te I GHALI – Casa mia I IL TRE – Fragili I IL VOLO – Capolavoro I IRAMA – Tu no I LA SAD – Autodistruttivo I LOREDANA BERTÈ – Pazza I MAHMOOD – Tuta gold I MANINNI – Spettacolare I MR. RAIN – Due altalene I NEGRAMARO – Ricominciamo tutto I RENGA E NEK – Pazzo di te I RICCHI E POVERI – Ma non tutta la vita I ROSE VILLAIN – Click boom! I SANGIOVANNI – Finiscimi I SANTI FRANCESI – L’amore in bocca I THE KOLORS – Un ragazzo una ragazza

