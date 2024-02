Sanremo, le scarpe di travolta pubblicità occulta? Ciannamea (Rai): «Noi estranei, ma stiamo investigando»

La Rai ribadisce di non avere nulla a che fare con le scarpe di John Travolta. L’attore, ospite internazionale della seconda serata del Festival di Sanremo si è cimentato in un’imbarazzante ballo del Qua Qua guidato da Fiorello e Amadeus, ma è finito al centro delle cronache per essere apparso sugli schermi con le scarpe U-Power, marca di calzature con cui la star di Pulp Fiction ha un contratto. E se già nella notte del Festival le vendite aumentavano, ora, Marcello Ciannamea, direttore Intrattenimento Prime Time spiega che la rete – accusata a più riprese di aver proposto agli spettatori pubblicità occulta – «ha già posto in essere ogni opportuna verifica per fare luce sulla vicenda», e «procederà nei confronti di tutti i soggetti in ordine ai quali dovessero emergere eventuali profili di responsabilità». Ciannamea sottolinea anche che «il contratto di Travolta prevedeva il divieto di inserire “elementi aventi direttamente e/o indirettamente valenza pubblicitaria e/o promozionali, anche con riferimento al vestiario e/o accessori se non preventivamente autorizzato per iscritto”».

Leggi anche: