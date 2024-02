Sanremo 2024, Negramaro e Malika Ayane riportano Lucio Battisti all’Ariston 55 anni dopo – Il video

I Negramaro scelgono La canzone del sole di Lucio Battisti – la cui unica partecipazione al Festival fu nel 1969 con Un’avventura – e scelgono Malika Ayane per farsi accompagnare in questa sfida: trasformare forse il più classico tra i classici della storia della musica italiana e riportarlo ai nostri giorni. Un’operazione simile a quella fatta nel 2008 con Meraviglioso di Domenico Modugno, diventato poi un classico del repertorio della band. Sul finale un’irrefrenabile Giuliano Sangiorgi coinvolge il pubblico sul ritornello al grido di «Cantiamo per Lucio».

