Ghali ospite a «Che Tempo che fa» di Fabio Fazio domenica

Dopo le polemiche seguite alla richiesta di Ghali di «stop al genocidio» annunciata sul palco dell’Ariston durante l’ultima serata del Festival Sanremo, il rapper sarà ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa. Lo annuncia l’account X della trasmissione. Ghali, che si è distinto durante la competizione sanremese per aver lanciato diversi messaggi politici, è stato accusato dall’ambasciatore israeliano in Italia di diffondere messaggi di odio. Si è difeso in diretta durante la trasmissione Domenica In, dove la conduttrice Mara Venier ha letto un comunicato dell’ad Sergio che esprimeva solidarietà a Israele.

Questa domenica a #CTCF sul Nove ospiteremo Ghali. pic.twitter.com/VLq1Pj3tBz

— Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) February 12, 2024

