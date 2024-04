Carla Bruni ricorda il suo compagno di scuola Vannacci (anzi no): «Ha una certa fama? Per che cosa?» – Il video

Lui se la ricorda ancora «una bellissima bambina, che portava i capelli corti e pareva un maschiaccio». Lei un po’ meno. Il generale Roberto Vannacci cita Carla Bruni, sua ex compagna (fino alle scuole medie) in quel di Parigi. Le dedica persino qualche frase nel suo discusso libro “Il mondo al contrario“. Ma il militare, sospeso e in corsa (forse) alle ultime elezioni europee con la Lega non è nei ricordi nitidi dell’ex modella e cantautrice Carla Bruni, attuale moglie dell’ex presidente francese Nicholas Sarkozy. Ospite a Belve, stasera su Rai 2, Bruni risponde alla domanda della conduttrice Francesca Fagnani sul fatto se si ricordasse o meno del compagno di scuola: «Mi ricordo il nome non mi ricordo del fisico…», precisa l’ex première dame. «Sa che oggi Vannacci ha una certa fama…?», chiede la conduttrice. Carla Bruni casca dal pero: «Sì? Per che cosa?».

Belve…Fagnani ricorda a Carla Bruni la dichiarazione di Vannacci "a Parigi andavo a scuola con una bellissima bambina che sembrava un maschiaccio…"

– se lo ricorda?

– il nome

– sa che ha una certa fama?

– per cosa?

smerdato con classe…#Belve #Vannacci #CarlaBruni #2aprile pic.twitter.com/7BoaUparfU

— Sirio (@siriomerenda) April 2, 2024

Leggi anche: