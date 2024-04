Cisgiordania, scontri tra l’Autorità palestinese e Hamas a Tulkarm – Il video

Scontri tra l’Autorità Palestinese e Hamas a Tulkarm, in Cisgiordania. A riferirlo è The Spectator Index. Sul posto sta confluendo un enorme convoglio di forze di sicurezza palestinesi. La brigata Tulkarem della Jihad islamica ha tenuto questo pomeriggio una parata come dimostrazione di forza contro le forze di sicurezza locali, con cui si è maggiormente acuita la tensione negli ultimi giorni.

BREAKING: Clashes between the Palestinian Authority and Hamas in Tulkarm, the West Bank.

— The Spectator Index (@spectatorindex) April 2, 2024

Leggi anche: