Spagna, Luis Rubiales arrestato a suo arrivo a Barajas. Le accuse di corruzione. «È una bugia, il denaro sul mio conto è prodotto dal mio lavoro»

Dimessosi per il caso del bacio a Jenny Hermoso, è accusato di corruzione. L’ex presidente della Federcalcio spagnola in un’intervista tv, che deve ancora andare in onda, ha respinto le accuse

L’ex presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales, è stato arrestato dalla Guardia Ciivile. Le autorità lo hanno prelevato al suo arrivo all’aeroporto di Barajas, proveniente dalla Repubblica Dominicana. A informare fonti della Benemerita citate da Tve. Rubiales, dimessosi per il caso del bacio a Jenny Hermoso, è accusato di corruzione. Prima dell’arresto aveva registrato un’intervista tv annunciando il suo rientro a Madrid per difendersi dalle accuse. «È una bugia che abbia una squadra di baseball qui. E lo hanno detto, non so se con l’intenzione di dire che stava dirottando denaro in qualche modo – ha dichiarato – Il denaro che avevo sul mio conto non ha nulla a che fare con questo. Il denaro sul mio conto è il prodotto del mio lavoro e dei miei risparmi». L’ex presidente ha anche respinto le accuse di tangenti per portare la coppa di Spagna in Arabia Saudita.

Leggi anche: