Ignazio Marino si candida alle elezioni europee con Alleanza Verdi Sinistra

Ignazio Marino da Filadelfia a Bruxelles. L’ex sindaco Dem di Roma si candiderà alle elezioni europee con l’Alleanza Verdi Sinistra. Oggi in una conferenza stampa l’ufficialità della decisione, fa sapere Repubblica. Sarà capolista nella circoscrizione centro. E il suo ultimo impegno politico risale proprio a quando è stato «accoltellato da 26 nomi e cognomi con un unico mandante», ovvero Matteo Renzi. Marino vuole provare a portare Avs al di sopra della soglia del 4% con i temi a lui più cari. Ovvero ambientalismo, rigenerazione urbana e sociale, sanità pubblica, stop all’invio di armi in Ucraina e riconoscimento della Palestina. E possibilmente, nelle intenzioni di Fratoianni e Bonelli, rubare voti ai grillini. Proprio per questo nelle liste di Avs potrebbe arrivare presto un altro ex Pd, ovvero Massimiliano Smeriglio.

