Le teorie infondate sui vaccini Covid e autismo di Pierre Kory sono frutto di vecchie bufale

Circolano su Facebook alcuni post in merito a un collegamento “inedito” tra vaccini e autismo. Se sapevamo già che non sussiste alcun legame in merito alle vaccinazioni precedenti, qui lo “scoop” – secondo i No vax – starebbe nel fatto che a causare i disturbi dello spettro autistico sarebbero i vaccini contro il nuovo Coronavirus. Vediamo da dove proviene questa narrazione e perché non ha alcun fondamento.

Per chi ha fretta:

La condivisione in oggetto sembra presentare prove di un collegamento tra i vaccini (compresi quelli Covid) e un incremento dei casi di autismo nei bambini.

Anche stavolta non vengono presentate fonti che dimostrino un collegamento tra vaccini e autismo.

La letteratura scientifica continua a smentire le narrazioni No vax in merito.

Analisi

Le condivisioni in merito al presunto collegamento tra vaccini Covid e autismo, accompagnano lo screen di un tweet del dottor Pierre Kory con la seguente didascalia:

Dr. Pierre Kory: “Prima del COVID, non credevo che i vaccini causassero l’autismo o che tutti lo avrebbero nascosto. Ora capisco che lo fanno e la mia domanda è diventata: “Come?” Questo brillante articolo spiega come causano l’autismo e che quegli stessi meccanismi sono alla base delle lesioni da vaccino COVID.”

Perché il collegamento tra vaccini e autismo non è dimostrato

A queste condivisioni si allega anche un post firmato da A midwestern doctor sul blog The Forgotten Side of Medicine, dove si cita anche Steve Kirsch il quale oltre a sostenere in generale un collegamento tra vaccini e autismo, è noto anche per essere molto attivo nella disinformazione sui vaccini Covid.

«Per esempio – riporta l’articolo -, l’autismo regressivo si sviluppa sempre poco dopo la vaccinazione, ma mai prima, cosa che non può accadere a meno che uno non causi l’altro. Allo stesso modo, esiste una quantità significativa di prove che correlano l’assunzione del vaccino con i tassi di autismo».

Manca un dato che dimostri questa presunta correlazione tra vaccini e il disturbo infantile citato, ch’è per altro estremamente raro. L’articolo parla anche di una presunta «esplosione di autismo» di cui ammette «non esiste una spiegazione accettata». Le fonti in merito sono, Tweet, l’articolo di Kirsch, un libro di Neil Miller, autore molto apprezzato dalla Children’s Health Defense, l’associazione No Vax di Robert Kennedy jr. (ne abbiamo trattato qui e qui). Sappiamo che si possono trovare studi – o presunti tali – su qualsiasi cosa. Per esempio, in passato ci è capitato di trattare di “ricercatori” che “dimostrano” una trasmissione del SARS-CoV-2 tramite il 5G; la presenza di nano-antenne in grafene nei vaccini Covid, eccetera.

Quindi bisogna vedere per ogni argomento cosa dicono gli studi più autorevoli. Cosa ci dicono in merito a vaccini e autismo? Viene in nostro aiuto la collega Kate Yandell con un recente articolo su FactCheck.Org, dove risponde a diverse narrazioni simili in circolazione.

«”I vaccini non causano l’autismo”, ci ha detto in una e-mail un portavoce dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie [i CDC, Nda]. “Ad oggi, nessun dato sul monitoraggio della sicurezza dei vaccini negli Stati Uniti indica un’associazione causale tra l’autismo e la vaccinazione COVID-19” ».

Gli autori della narrazione in oggetto non forniscono dati rilevanti che smentiscano quanto affermato dal portavoce dei CDC americani alla collega, che nella sua analisi ha anche dato un’occhiata alla letteratura scientifica più recente:

«Uno studio del 2018 sui bambini nati negli ospedali […] della California meridionale tra il 2011 e il 2014 non ha rilevato un aumento del rischio di autismo in coloro le cui madri erano state vaccinate […] durante la gravidanza – continua Yandell -. […] Uno studio svedese del 2020 sulla vaccinazione contro la pandemia di influenza suina del 2009 non ha trovato alcun legame tra la vaccinazione durante la gravidanza e l’aumento del rischio di autismo. […] Nel caso dei vaccini COVID-19, la ricerca non ha indicato alcun impatto negativo sugli esiti della gravidanza o sui bambini di madri vaccinate. […] Lo studio pubblicato il 22 gennaio su JAMA Pediatrics ha seguito circa 4.200 bambini nati da madri arruolate nello studio tra maggio 2020 e agosto 2021. A 18 mesi, i punteggi di un test di screening dello sviluppo non differivano tra i bambini le cui madri avevano ricevuto i vaccini COVID-19 durante la gravidanza, rispetto a quelli le cui madri non lo hanno fatto».

Conclusioni

Le uniche fonti in merito a un collegamento tra autismo e vaccini (tra i quali ci sarebbero anche quelli contro la Covid-19) nella narrazione in oggetto sono mediate da noti autori No vax, che continuano a propagandare una correlazione infondata tra vaccini e insorgere dell’autismo nei bambini, nonostante la letteratura scientifica più autorevole mostri l’esatto contrario.

