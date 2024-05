La proposta di La7 per le Europee: «Due confronti Tv con tutti i leader»

Parte da La7 la proposta di organizzare due confronti televisivi rivolta a tutti i leader politici in vista delle prossime Europee dell’8 e 9 giugno. Dai suoi profili social, il direttore del TgLa7 Enrico Mentana ha ufficializzato la proposta «d’intesa con i vertici di La7» per realizzare due confronti Tv. Le date proposte sono mercoledì 5 e giovedì giugno alle 21.20, con la presenza in studio determinata sulla base «dell’ultimo sondaggio Swg divulgabile – spiega Mentana – quello del 23 maggio». In base quindi alla classifica che emergerà quel giorno, sarà stabilita la suddivisione tra i partecipanti alla serata del 5 giugno e a quella del 6 giugno, che sarà riservata «ai rappresentanti delle liste maggiori», spiega il direttore del TgLa7. «Questa la proposta – conclude – attendiamo le risposte».

Un primo confronto Tv sarebbe già fissato il 23 maggio tra Elly Schlein e la leader di FdI Giorgia Meloni a Porta a Porta su Rai1 organizzato da Bruno Vespa. Il giornalista Rai avrebbe anche invitato gli altri leader a ulteriori dibattiti, ma al momento mancherebbero le disponibilità ora di una ora dell’altra parte. Vespa avrebbe finora ricevuto la disponibilità di Matteo Salvini, ma non di Giuseppe Conte che si dovrebbe confrontare con lui. E così è successo per il dibattito tra il leader di Italia Viva Matteo Renzi e quello di Forza Italia Antonio Tajani, con quest’ultimo che non avrebbe ancora dato il via libera.

