L’incubo del tiktoker Davide Patron, dopo l’infarto in treno nuova operazione al cuore: «La prima non è andata bene»

Davide Patron, il tiktoker diventato famoso per le sue pillole social per imparare l’inglese, dovrebbe operarsi nuovamente nella giornata di oggi dopo il primo tentativo fallito. Il 24enne lo scorso 9 maggio ha avuto un arresto cardiaco mentre era su un treno in partenza per Parigi, riuscendo poi a salvarsi grazie all’intervento tempestivo dei passeggeri. In una storia su Instagram di ieri ha aggiornato i follower sulle sue condizioni di salute scrivendo: «L’operazione non è andata a buon fine quindi ci riproveranno oggi o domani. Vi tengo aggiornati». Poi ha ringraziato gli utenti per il supporto ricevuto.

INSTAGRAM | Davide Patron annuncia una nuova operazione al cuore

L’arresto cardiaco sul treno

Nei giorni scorsi, Patron ha spiegato la dinamica di quanto accaduto sul treno in partenza per la Francia. «Se sto postando queste foto è solo grazie alle persone che si trovavano sullo stesso treno che hanno prontamente iniziato a farmi il massaggio cardiaco e salvarmi la vita grazie al defibrillatore fino all’arrivo dei paramedici», aveva scritto su Instagram pubblicando una foto che lo ritraeva sul letto d’ospedale. Il creator Patron è di Mogliano Veneto e sui social è particolarmente seguito. Su TikTok conta oltre 800mila followers e su Instagram ben 738mila. Parla fluentemente lo spagnolo, il russo, il francese e il catalano. Ma è grazie all’inglese che ha trovato successo sul web, soprattutto per i suoi corsi e le sue pillole per riuscire ad acquisire la padronanza della lingua.

