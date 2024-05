L’ira di Bruno Vespa per il dibattito saltato tra Meloni e Schlein: «Per una volta abbiamo due leader donne e facciamo saltare tutto per cavilli burocratici?» – Il video

Bruno Vespa è su tutte le furie dopo che la Rai ha deciso di cancellare il duello televisivo tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein. Lo storico conduttore di Porta a Porta è stato intervistato dal Tg1 e non ha nascosto tutto il proprio rammarico per l’occasione sfumata. «Per la prima volta nella storia d’Italia il presidente del Consiglio e il capo dell’opposizione sono due donne e noi non possiamo farle incontrare per una serie di cavilli burocratici?», si chiede Vespa con un tono visibilmente irritato. Il confronto televisivo tra Meloni e Schlein era stato fissato per il prossimo 23 maggio, ma è stato poi cancellato perché in violazione con una delibera della Vigilanza Rai. «Pluralismo?», chiede ancora Vespa nell’intervista al Tg1, «lo venite a dire a noi, che nasciamo proprio per assicurare il pluralismo e che misuriamo i sospiri delle persone per essere nella legge, tanto da diventare persino ridicoli certe volte?».

Lo stop al duello tv

A farsi portavoce della protesta dei leader di partito è stata Barbara Floridia, presidente della commissione di Vigilanza Rai, che ha chiesto l’intervento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Nella lettera spedita all’Agcom, Floridia fa notare quanto scritto in una delibera approvata dalla Vigilanza Rai in data 9 aprile 2024. In particolare, il riferimento della presidente della commissione di Vigilanza è rivolto all’articolo 6, che impegna la Rai ad adottare «la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti». Per organizzare un dibattito in vista delle Europee, dunque, la televisione pubblica dovrebbe invitare politici di almeno tre partiti diversi. E non accontentarsi di uno “scontro diretto” tra il capo del Governo e il capo dell’opposizione.

La fuga su altre reti

Quando si è iniziato a profilare il possibile stop al duello tra Meloni e Schlein moderato da Bruno Vespa, altri network televisivi si sono fatti avanti per ospitare un confronto più ampio tra tutti i leader di partito. Enrico Mentana, direttore del Tg La7, ha proposto di organizzare due dibattiti televisivi con tutti i leader politici dei principali partiti. Nelle ultime ore si è aggiunta anche la proposta di Sky Tg24, con il direttore Giuseppe De Bellis che si è offerto di moderare il confronto durante l’evento Live in Milano del 27 maggio.

Leggi anche: