Altro che Bob Dylan: Annalisa, Ricchi e Poveri e perfino Vecchioni. La playlist di Matteo Salvini e la Lega sul palco di Roma – Il video

Lo hanno criticato per “Blowin’ in the Wind” di Bod Dylan, perfino per “Generale” di Francesco De Gregori dedicata al suo generale Roberto Vannacci, ma la playlist di Matteo Salvini non si ferma solo a questi due brani. Per l’appuntamento romano elettorale per le elezioni europee, in piazza Santi Apostoli, la lista si allunga. Sul palco, prima che salgano gli ospiti della serata, dalle casse risuona “Sinceramente” di Annalisa, i Ricchi e Poveri (con una canzone già amata dai forzisti) e infine Roberto Vecchioni con Alfa (“Sogna, ragazzo, sogna”).

