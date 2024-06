Napoli, Forza Italia chiude la campagna elettorale con il ballo flash-mob dei Ricchi e Poveri – Il video

Ha fatto scatenare il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani e quindi lo hanno riproposto a Napoli. Forza Italia chiude la campagna elettorale per queste elezioni europee con la canzone “Ma non tutta la vita“, organizzando un vero e proprio flash mob in piazza con la hit dei Ricchi e Poveri. Le immagini dell’iniziativa, rilanciate dai canali social del partito, stanno diventando virali in rete. «Il governo arriverà fino alla fine della legislatura. Saremo leali sempre nei confronti degli alleati, del presidente del Consiglio, di Fratelli d’Italia, della Lega. Ma saremo sempre differenti», ha dichiarato Tajani chiudendo la campagna in piazza Matteotti.

Intanto Forza Italia chiude così, a Napoli, la campagna elettorale per le europee pic.twitter.com/xHAkJKCOLO

— Simone Alliva (@SimoneAlliva) June 6, 2024

