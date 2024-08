La sfida Harris-Trump entra nel vivo, la lite sul dibattito tv. L’ex presidente: «È stupida, non sa parlare»

La tregua olimpica non vale neanche per i contendenti delle elezioni statunitensi del 2024. L’appello di Donald Trump a restare uniti, lanciato subito dopo l’attentato subito in Pennsylvania, lascia il passo alle dichiarazioni più dure, che spesso sfociano nell’insulto, dell’ex inquilino della Casa Bianca alla sua rivale nelle urne il prossimo novembre. Dopo aver liquidato il ritiro di Joe Biden dalla corsa con un laconico «non è mai stato in grado di fare il presidente», Trump ora mette nel mirino la neo candidata democratica, e vice-presidente in carica, Kamala Harris. Qualche giorno fa aveva irriso le sue origini. Ora oggetto del contendere, per meglio dire il pretesto, è la data del confronto televisivo che dovrebbe vederli uno davanti all’altro a settembre. Sul suo social Truth, Trump aveva annunciato di aver accettato di affrontare il faccia a faccia il prossimo 4 settembre: «Ho dato il mio assenso a Fox News per tenere un dibattito con Kamala Harris mercoledì 4 settembre. Il dibattito in precedenza era fossato contro Sleepy Joe su Abc, ma è stato cancellato in quando Biden non parteciperà». A stretto giro è arrivata la risposta della democratica Harris, che non intende accettare le nuove condizioni del dibattito. «Donald Trump è spaventato e sta cercando di evitare un dibattito a cui ha detto sì cercando rifugio in Fox», la replica, «deve smetterla di giocare e presentarsi al dibattito per il quale si è già impegnato il 10 settembre».

Usa 2024, Trump: «Harris è stupida»

Trump però è deciso a cambiare giorno ed emittente tv del dibattito. E lo annuncia alzando i toni del confronto. «Qualcuno ha notato che non rilascia interviste? È perché è stupida e non è in grado di parlare propriamente senza il gobbo», ha scritto nuovamente sulla sua piattaforma social, «ha un quoziente intellettivo molto basso e il Paese non ha bisogno di qualcuno che non è in grado di mettere due frasi insieme».

Leggi anche: