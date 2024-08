Mara Venier e l’operazione all’occhio, l’annuncio del secondo intervento: «Ecco la mia estate»

Più che spiagge e panorami, l’estate di Mara Venier sembra svolgersi tra le stanze degli ospedali. A dare aggiornamento sulle sue condizioni di salute è proprio la conduttrice, che sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto in compagnia dell’oftalmologo Andrea Cusumano, che abbraccia sorridendo e mostrando il suo occhio bendato. «La mia estate. Secondo intervento, grazie di cuore al prof Andrea Cusumano e a tutto il suo staff», ha scritto Venier come didascalia dell’immagine, raccogliendo messaggi di solidarietà da parte del pubblico e dei suoi colleghi.

Il precedente

Poche settimane fa, Mara Venier aveva preannunciato l’operazione con un altro post in cui non entrava troppo nel dettaglio. «Mai tranquilla… Grazie prof Cusumano», aveva scritto mostrando l’occhio sinistro bendato. L’immagine aveva presto destato preoccupazione: sui social migliaia i commenti, tra cui quelli di diversi artisti come Achille Lauro. Non è tuttavia chiaro cosa sia capitato alla conduttrice, sebbene – oggi come qualche settimana fa – tra i commenti sono in molti a supporre che si tratti di cataratta. I fan sperano in un pronto recupero, anche in vista della nuova stagione di Domenica In che partirà a settembre.

Foto copertina: profilo Instagram di Mara Venier

