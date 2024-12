Il bacio tra Fedez e Tony Effe in vista di Sanremo: spunta un nuovo murale di TvBoy a Milano

«I due artisti sorpresi mentre si preparano per il festival», è la didascalia dello street artist sui social

Spunta per le strade di Milano un murale di Tvboy che ritrae un bacio tra Fedez e Tony Effe. L’opera è comparsa sabato 7 dicembre in via Ventimiglia. L’artista ha condiviso l’opera sui suoi profili social, corredando il post con una didascalia che recita: «Tony Effe e Fedez sorpresi mentre si preparano per Sanremo». I due cantanti, nei mesi scorsi, hanno portato avanti un dissing per giorni, tirando in ballo anche Chiara Ferragni – che è intervenuta per chiedere di chiudere la questione – e culminato con una canzone di Fedez per l’ex moglie, Allucinazione collettiva. Ora, però, i due si ritroveranno a condividere lo stesso palco del Festival di Sanremo, essendo stati scelti entrambi dal futuro conduttore Carlo Conti. Da qui, l’opera del noto street artist, Tvboy. Già noto per aver realizzato opere provocatorie, come quella che nel 2018 ritraeva un bacio tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio e più di recente una sulla beneficienza di Ferragni, l’artista non è nuovo a rappresentazioni ironiche e cariche politicamente o socialmente.