Salvini a muso duro su John Elkann: «Se ha tempo per la Juve lo trovi pure per venire in Parlamento»

L'ira del vicepremier per lo stop del presidente di Stellantis alla richiesta di riferire sulla crisi del gruppo (e del settore)

Dal governo Meloni si leva una nuova voce di aspra critica nei confronti di John Elkann, presidente di quella Stellantis i cui disinvestimenti sugli impianti italiani fanno venire il mal di testa alla politica. Dopo le dimissioni di Carlos Tavares da Ad della società, Elkann ha nuovamente stoppato le richieste di comparire di fronte al Parlamento per illustrare la strategia del gruppo per rispondere alla crisi del settore senza penalizzare i lavoratori italiani: «Non prima che si sia concluso il tavolo di dialogo aperto al ministero delle Imprese», ha detto l’erede di casa Elkann. Un diniego che ha fatto venire il prurito a molti. Stasera a tornare all’attacco è Matteo Salvini, facendo leva sulla visita fatta nei giorni scorsi da Elkann alla Continassa alla vigilia di Juve-Manchester City: «Quanto sia rimasto d’italiano in Stellantis non lo so. Ma Elkann dovrebbe correre in Parlamento, visto che è andato a visitare i giocatori della Juventus. Se ha tempo di andare a occuparsi della Juventus – è la tesi del leader della Lega – dovrebbe anche aver tempo di venire in Parlamento e parlare degli operai, ingegneri, tecnici che stanno rischiando di andare in mezzo alla strada». Dichiarazioni che il vicepremier ha reso al programma di Paolo Del Debbio “4 di sera”.

