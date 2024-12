Trieste, ubriaco finisce in mare mentre fa la proposta di matrimonio alla fidanzata. Salvato in ipotermia

Una disavventura che poteva finire molto male per un turista irlandese di 41 anni

La location c’era, romantica, alla luce della luna al Marina San Giusto, Molo Venezia, in centro a Trieste. Il vino pure, forse un po’ troppo dato che, mentre faceva la proposta di matrimonio alla sua fidanzata, è caduto in acqua. Protagonista della vicenda, come racconta il sito del quotidiano Il Piccolo, è un turista irlandese, di 41 anni. Una volta caduto l’uomo, in evidente stato di alterazione alcolica (riporta la testata), non è più riuscito a risalire sul molo ed è stato salvato dai Vigili del fuoco, intervenuti insieme con gli uomini della Capitaneria di porto, una motovedetta della Guardia costiera, e i sanitari del 118. Il turista se l’è cavata con qualche lieve contusione e un pericoloso principio di ipotermia. Stabilizzato sul posto è stato poi portato al Pronto soccorso dell’ospedale di Cattinara per accertamenti.

(foto copertina di Andre Jackson su Unsplash)