L’assurdo bagno di Carrie Madej per disintossicarsi dal vaccino Covid

Le ricette di sali da bagno per disintossicarsi dal vaccino Covid espongono a rischi ben più concreti per la salute

Diverse condivisioni Facebook riportano una curiosa ricetta con diverse sostanze da usare mentre ci si fa il bagno. Servirebbe per disintossicarsi dal vaccino Covid. L’autrice è una nostra vecchia conoscenza: l’osteopata Carrie Madej, nota per aver diffuso fake news sui vaccini. Ne abbiamo trattato qui, qui e qui. Memorabile la sua tesi secondo cui i vaccini COVID-19 conterrebbero «parassiti viventi nanotecnologici», smentita dai colleghi di Health Feedback nel 2021.

Per chi ha fretta:

Vengono condivise ricette di sali da bagno per disintossicarsi dal vaccino Covid e da altre fantomatiche minacce, come Scie chimiche e Morgellons.

Non esiste l’esigenza di disintossicarsi dai vaccini, né è plausibile porvi rimedio con dei sali da bagno.

I sali come quelli di Epsom e il Borace, danno luogo eventi avversi ben più probabili di quelli che i No vax attribuiscono ai vaccini.

Analisi

Ecco come viene condivisa la ricetta dell’osteopata Madej per disintossicarsi dal vaccino:

DETOX DAL VACCINO

La dottoressa Carrie Madej spiega come disintossicarsi dal Vaccino.

– 1 – 2 Tazze di Bicarbonato di Sodio

– 1 Tazza di Sale di Epson [Epsom, Nda]

– 1 Tazza di Borace

– 1 Tazza di Argilla Bentonitica

AGGIUNGI QUESTI MINERALI ALLA TUA VASCA DA BAGNO.

Non dimenticare di condividere con i tuoi cari.

A queste condivisioni si accompagna anche uno screen dove si illustra un’altra ricetta. La «supercura Borax» (ovvero un importante composto del Boro noto come Borace). Dovrebbe proteggere anche contro «Scie chimiche» e «Morgellons», che però sappiamo esistere solo nella fantasia dei complottisti:

Negli anni ’60, Rex Newnham, Ph.D., D.O., N.D., sviluppò l’artrite. All’epoca era uno scienziato del suolo e delle piante a Perth, in Australia occidentale. I farmaci convenzionali non aiutarono, così cercò la causa del problema nella chimica delle piante. Scoprì che le piante in quella zona erano piuttosto carenti di minerali. Sapendo che il boro aiuta il metabolismo del calcio nelle piante, decise di provarlo. Iniziò a prendere 30 mg di borace al giorno e, in tre settimane, tutto il dolore, il gonfiore e la rigidità scomparvero. Raccontò la sua scoperta alle autorità sanitarie pubbliche e alle scuole di medicina, ma non erano interessate. Tuttavia, alcune persone con artrite furono entusiaste nel vedere miglioramenti. Altri, invece, erano spaventati dall’idea di assumere qualcosa con un’etichetta di veleno, destinato a uccidere scarafaggi e formiche. Alla fine, creò compresse contenenti una quantità sicura ed efficace di borace.



Il borace può curare e proteggerti da:

Artrite, osteoporosi, osteoartrite, speroni ossei, depositi di calcio, lupus, malattie autoimmuni, squilibri ormonali, funghi/fluoro, candida, tigna, tinea versicolor, insonnia, pelle ruvida, impotenza, morgellons e scie chimiche.

Disintossicarsi dal vaccino facendosi il bagno?

Per quanto riguarda la presunta cura Borax trovate già il fact-checking dei colleghi di Reuters, i quali se ne occuparono anche nelle narrazioni in cui viene proposta come metodo per disintossicarsi dal vaccino Covid. Scopriamo così che veniva già associato alla ricetta di Madej:

«I post sembrano derivare da affermazioni fatte dalla dottoressa Carrie Madej secondo cui i bagni disintossicanti con bicarbonato di sodio, sale di Epsom e borace hanno il potere di “rimuovere lievito, radiazioni e altre tossine” dal corpo».

La buona notizia è che non avete bisogno di disintossicarvi dai vaccini Covid. Questa narrazione è nata per monetizzare con presunte ricette e integratori «detox» da vendere ai No vax, come avevamo già visto in precedenti analisi, per esempio qui e qui. La cattiva notizia è che farsi il bagno con le sostanze proposte potrebbe essere pericoloso per la salute.

«WebMD (qui) afferma che il composto chimico – continua Reuters -, il borace, che è più noto come detergente per la casa, “può causare nausea, vomito e diarrea se ingerito da solo, e grandi quantità possono portare a shock e insufficienza renale”. Afferma che il composto è vietato nei prodotti alimentari degli Stati Uniti. Un bagno con il borace può essere dannoso. Secondo la National Library of Medicine (qui) il contatto con il borace comporta una serie di rischi, tra cui irritazione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie, shock, problemi digestivi, infertilità, insufficienza renale e morte. È possibile consultare un rapporto della National Library of Medicine sull’intossicazione da sali da bagno causata dalla miscelazione di sali di Epsom, sale da cucina, bicarbonato di sodio, metafosfato di sodio e borace qui».

Conclusioni

Non solo i sali da bagno suggeriti in queste narrazioni – come il Borace e i sali di Epsom -, non servono a disintossicarsi dal vaccino, cosa di cui per altro non vi alcun bisogno; ma seguire queste pratiche può anche essere dannoso per la salute, dando luogo a eventi avversi ben più probabili di quelli che i No vax attribuiscono ai vaccini.

