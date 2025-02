Salvò una donna dall’ex che voleva ucciderla, Carlo Pulcino premiato da Mattarella: «Tanti riprendevano con il cellulare»

Carabiniere del Ros in congedo, 72 anni, di Novi Ligure, è stato protagonista della vicenda avvenuta nel 2024. Oggi dal Quirinale la nomina a Commendatore, per il suo gesto contro l'indifferenza

Tra i 31 cittadini insigniti delle onorificenze al Merito della Repubblica Italiana, conferita dal Presidente Sergio Mattarella, c’è anche Carlo Pulcino, 72 anni, di Novi Ligure, diventato Commendatore dell’Ordina al merito della Repubblica. Carabiniere del Ros in congedo, Pulcino si è distinto per un gesto di coraggio: un anno fa salvò una donna dall’aggressione del suo ex compagno violento, che aveva tentato di investirla per strada. Le onorificenze conferite dal Quirinale premiano persone che si sono distinte in ambiti fondamentali per la società: dalla lotta alla violenza di genere all’imprenditoria etica, dal volontariato all’inclusione sociale, fino a veri e propri atti di eroismo. La cerimonia ufficiale di consegna avverrà il prossimo 26 febbraio al Quirinale.

«Non potevo restare a guardare»

«Non potevo restare a guardare», ha dichiarato Carlo Pulcino, conosciuto come “Mastino”, ricordando l’episodio che lo aveva reso protagonista delle cronache locali un anno fa. L’ex carabiniere era intervenuto per fermare un uomo di 49 anni che, in risposta alla scelta della fidanzata di troncare la relazione con lui, aveva tentato di investirla nell’area pedonale di viale Aurelio Saffi, a Novi Ligure. Dopo aver mancato l’obiettivo, l’aggressore era sceso dall’auto con l’intento di colpirla brutalmente, ma l’intervento tempestivo di Pulcino aveva impedito che la situazione precipitasse. «C’era gente che riprendeva tutto con il cellulare senza fare nulla. Se non fossi intervenuto, avrebbe potuto commettere una strage».