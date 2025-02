Ostia, 29enne aggredito in casa dai suoi due pitbull: è grave

L'aggressione è avvenuta nella notte. Ad allertare i vicini le urla del giovane, che si trovava solo in casa

Un ragazzo di 29 anni, A.G., è stato aggredito nella notte in casa dai suoi due pitbull. L’episodio è avvenuto in via Baffigo a Ostia, il giovane è stato portato in ospedale in gravi condizioni. Sul posto la polizia. Secondo quanto riporta Repubblica Roma in un pezzo a firma di Salvatore Giuffrida il 29enne era solo in casa al momento dell’aggressione. Sarebbe stato colpito in diverse parti del colpo ma fortunatamente non sono stati lesi organi vitali. Ad allertare i vicini le urla del ragazzo. I due cani sono ancora in casa, dalle prime rilevazioni sembra che fossero chiusi nell’appartamento e resi aggressivi per la cattività ma i motivi dell’aggressione sono ancora tutti da chiarire. Entro questa mattina i veterinari della Asl li prenderanno in carico. Un’analisi comportamentale stabilirà il loro destino. Le aggressioni di cani in casa continuano, a metà gennaio a Latina Patricia Masithela, una barista di 27 anni, perse la vita uccisa da due pitbull di un ragazzo, ora denunciato per omicidio colposo. A Manziana lo scorso anno il 39enne Paolo Pasqualini fu aggredito e ucciso da tre rottweiler mentre faceva jogging.

(foto copertina di Jonathan Cooper su Unsplash)