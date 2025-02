«Rubare è il nostro lavoro» diceva due anni fa. La borseggiatrice Jennifer Sujlic beccata di nuovo: il furto a un turista a Milano – Il video

Protagonista di un video popolare sui social quando era appena 18enne, la ragazza bosniaca che vive nel campo nomadi di Baranzate è stata sorpresa di nuovo dalla polizia mentre rubava denaro a una coppia di turisti giapponesi a Milano

Appena due anni fa Jennifer Sujlic, all’epoca 18enne, era diventata virale sui social con il video in cui si rivendicava il mestiere di borseggiatrice. «Rubare è il nostro lavoro – dice la ragazza bosniaca – L’abbiamo fatto ieri, lo facciamo oggi». E oggi come ieri l’attività di Sujlic e di un’amica 24enne non sarebbe cambiata. La ragazza oggi 20enne è stata arrestata con l’amica per aver rubato il portafogli di un turista giapponese in piazza Dica D’Aosta, davanti alla stazione Centrale di Milano.

La borseggiatrice 20enne e la complice sono state avvistate dagli agenti della Mobile lo scorso sabato sera, poco prima delle 21, che da piazza Duca d’Aosta andavano in via Pirelli, a pochi passi dalla stazione Centrale di Milano. Sujilic si è avvicinata a una coppia di turisti giapponesi aprendo un ombrello. Così ha permesso alla complice di aprire lo zaino del 59enne giapponese, gli ha stilato il portafoglio, ha preso 100 euro in contanti e rimesso il portafoglio nello zaino.

Gli agenti hanno assistito alla scena e sono potuti intervenire subito dopo per fermare le due ragazze. Sujlic aveva già ricevuto un avviso orale dal questore di Milano. Ed è stata anche denunciata, visto che non ha rispettato neanche il Foglio di Via obbligatorio del Comune di Milano di tre anni fa.