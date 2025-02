Knock out game a Trastevere: il figlio di Marina La Rosa colpito da un pugno

L'ex concorrente del Gf denuncia: in zona pochi poliziotti

Un giovane ha ricevuto un pugno in volto senza alcuna motivazione a piazza San Cosimato a Trastevere. Il ragazzo è il figlio di Marina La Rosa, ex concorrente del Grande Fratello, dell’Isola dei Famosi e della Talpa, che ha raccontato tutto sui social network. Il ragazzo era con un amico e forse è una vittima del knock out game. Ovvero, spiega Il Messaggero, un “gioco” in voga soprattutto all’estero che prevede, l’aggressione fisica ai danni di ignari bersagli in luoghi pubblici. Di solito c’è un complice a distanza che filma tutto. Un altro caso si è verificato a viale Spartaco, all’Appio Claudio, nel 2024.

Il racconto

Sabato sera il figlio di Marina La Rosa «girandosi ha visto il suo amico che si stava rialzando, perché era caduto a terra, anche lui colpito da qualcuno. C’è questo gioco di colpire la gente e poi nascondersi tra le persone». Poi è scattata la denuncia. Due aggressioni analoghe si sono verificate in zona: «Mio figlio è sconvolto e anche a causa del trauma ha dei momenti di vuoto rispetto a quella sera. Né lui né il suo amico sono riusciti a capire cosa stesse accadendo e chi li avesse appena colpiti. Sono due ragazzini e sono traumatizzati», ha spiegato La Rosa. Che poi ha detto che «poliziotti stessi mi hanno confermato che ormai Trastevere è praticamente il Bronx, loro il sabato sera sono dai 3 ai 7 a gestire questa zona».

Gli investigatori

Gli investigatori stanno indagando su quanto avvenuto. E sulla questione della sicurezza nel quartiere, la Questura precisa al quotidiano: «L’area di Trastevere è oggetto di costante presidio da parte delle forze dell’ordine. L’attività ordinaria viene integrata da servizi straordinari di controllo del territorio. Nell’ottica di una politica di vicinanza, la Questura si muoverà nel segno della continuità anche in questa circostanza».