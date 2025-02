A New York nevica nella notte: la Grande Mela si veste di bianco – Il video

Erano attesi fino a 15 centimetri di neve per una tempesta gelata che ha perso di intensità ma non di magia

Dovevano cadere oltre 15 centimetri di neve su New York nella notte tra sabato e domenica e anche se poi la bufera gelata ha perso di intensità, una ricca nevicata ha comunque imbiancato la Grande Mela, da Manhattan a Brooklyn, da Harlem al Queens. I newyorkesi si sono ritrovati in strada e a Central Park, sulle piste di pattinaggio e sui rooftop per godersi il fascino della città coperta di bianco. Il sindaco della Grande Mela, Eric Adams, ha chiesto ai newyorkesi di evitare di mettersi alla guida, perché anche se la pioggia ha diminuito l’impatto dei disagi, nelle prossime ore le strade potrebbero tornare a ghiacciarsi. L’allerta neve rimane anche in altre zone, dal New Jersey al Connecticut allo Stato di New York.

Video di copertina: Kelly Kopp/Instagram