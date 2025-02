Elezione giudici Consulta, intesa bipartisan sui quattro nomi: si va verso la fumata bianca

È iniziata alle 9.30 la seduta comune del Parlamento nell'Aula della Camers. Saranno necessari 363 voti per permettere ai 4 nuovi giudici di entrare a Piazza del Quirinale

Siamo ormai a un passo dalla fumata bianca per l’elezione dei quattro giudici della Corte costituzionale. Alle 9.30 sono iniziate nell’Aula della Camera, in una seduta comune del Parlamento, le operazioni che con ogni probabilità porteranno al palazzo della Consulta Francesco Saverio Marini, Roberto Cassinelli, Massimo Luciani e Alessandra Sandulli. Per la loro approvazione servono 3/5 dei componenti (i 363 voti richiesti che rendono necessario un accordo bipartisan). Ma il messaggio che filtra dall’Aula – e che è arrivato in forma di sms ai cellulari di deputati e senatori – lascia solo un piccolo spiraglio a una sorpresa dell’ultimo istante. Dalla maggioranza così come dall’opposizione il messaggio è lo stesso: presenza raccomandata e voto compatto su quei quattro nomi. Per porre fine a un limbo che dura ormai da quasi un anno. L’esito definitivo è atteso intorno alle 12.30.

La fumata bianca

Dopo 14 fumate nere per un giudice e 5 per gli altri tre, è stata la premier Giorgia Meloni a tirare le fila e definire di una trattativa che dura da mesi. In un vertice a Palazzo Chigi, mercoledì 12 febbraio è stato confermato l’accordo tra maggioranza di centrodestra e opposizione sui quattro nuovi giudici della consulta. Le trattative interne ai partiti di governo, che sarebbero andate avanti fino a notte fonda, hanno visto emergere l’attuale consigliere giuridico della presidente del Consiglio, Francesco Saverio Marini. E al suo fianco, da Forza Italia, l’avvocato Roberto Cassinelli. L’opposizione, e in particolare il Partito democratico, porterà invece il costituzionalista Massimo Luciani. Riguardo al quarto nome, invece, i partiti hanno optato per la giurista Maria Alessandra Sandulli. Un’opzione “tecnica”, che possa permettere di navigare in acque tranquille e ricevere il nulla osta dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La soddisfazione di Gasparri: «Abbiamo depistato tutti»

«È un giurista, ha i requisiti, era uno dei nomi in valutazione», così Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato, ha spiegato la scelta di Roberto Cassinelli nel Transatlantico della Camera. E non nasconde un velo di soddisfazione: «Ho sempre detto che alla fine FI avrebbe espresso un nome. Con Cassinelli abbiamo depistato tutti, nessuno ha indovinato».