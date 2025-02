«Ho scritto una lettera a Giorgia Meloni per riportare a casa il nostro Alberto Trentini, come è stato fatto con Cecilia Sala» – Il video

Le parole di Armanda Trentini, madre del cooperante arrestato a Caracas a a Che Tempo Che Fa. «Non abbiamo notizie da lui dal giorno del fermo»

«Ho scritto una lettera e la nostra avvocata l’ha inoltrata alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e proprio perché è madre pure lei, mi aspetto che me lo porti a casa, che percorra delle strade anche facendosi aiutare dalle Istituzioni di altri Paesi come è stato fatto per la nostra giornalista Cecilia Sala». Queste le parole di Armanda Trentini, madre di Alberto Trentini, il cooperante dell’ong internazionale Humanity&Inclusion, da oltre 90 giorni detenuto in un carcere di Caracas, Venezuela, con accusa di terrorismo, a Che Tempo Che Fa sul canale Nove.

"Io non ho notizie di Alberto dal 15 novembre 2024. Il 15 di novembre lui era all'aeroporto di Caracas, come al solito perchè ci sentivamo con messaggi o videochiamate ogni giorno, Mi aveva mandato un saluto come era solito fare. Ho aspettato i suoi saluti quando arrivava a… pic.twitter.com/oENueTevTU — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) February 16, 2025

«Non ho notizie di Alberto dal 15 novembre 2024. Voglio dire che il 15 novembre lui era all’aeroporto e come al solito, perché ci sentivamo con messaggi o con videochiamate ogni giorno, dall’aeroporto di Caracas mi ha mandato un saluto, come era solito fare. Poi ho aspettato, come eravamo abituati, di ricevere i saluti quando arrivava a destinazione e con i saluti la piccola mappa di Google. Non è mai arrivata, la notte l’ho cercata perché con il fuso orario avrei dovuto trovare il messaggio, e la sera del 16 ci hanno avvertito che era in stato di fermo. Da allora di Alberto non abbiamo avuto notizie. È isolato e non ci risulta che abbia incontrato nessuno, non ha potuto chiedere di parlare con un avvocato o di contattare la sua famiglia, nulla», racconta. «Ci è stato riferito che sta discretamente bene. Prima ci hanno avvertiti che è vivo e non avendo altre notizie è stata una buona notizia. Poi ci hanno detto che la sua salute è discreta e che può prendere il farmaco di cui ha bisogno. Siamo seguiti sin dai primi momenti dall’avvocata Alessandra Ballerini, che ci informa perché tiene i contatti con la Farnesina e con le istituzioni consolari. Da Alberto non abbiamo mai avuto nulla, non abbiamo avuto nessun contatto, la nostra disperazione è questa», ha aggiunto la donna ospite da Fazio.

«Alberto è un cooperante, e ha scelto questo mestiere perché amava aiutare»

«Alberto è un cooperante, e ha scelto questo mestiere perché amava aiutare chi era in stato di necessità. E ne aveva fatto la sua missione, aveva studiato per prepararsi, aveva preso una specializzazione a Liverpool poi un Master a Litz sulla sanificazione dell’acqua, era specializzato anche nelle emergenze. Per lui era la sua passione e la sua missione. Aveva scelto questa ong che si occupava di persone con disabilità perché si era innamorato di una ragazza che viveva là, per stare vicino a lei. Era arrivato da poco tempo, per questo noi siamo rimasti sconvolti da questo stato di fermo, non ce lo spieghiamo e da 3 mesi non lo sentiamo», racconta la signora Trentini.