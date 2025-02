La truffa alla poetessa Gemma Bracco da 3 milioni. Il finto maresciallo e le minacce alla moglie dell’ex ministro Baratta: «Ti butto di sotto»

La donna si è fatta convincere a dare al truffatore anche uno zainetto pieno di oro e gioielli del peso di 25 chili

Ad allarmare la poetessa Gemma Bracco è stata la telefonata di uomo che si fingeva l’avvocato della figlia. «Si sieda perché le devo dare una brutta notizia», ha detto l’uomo sostenendo che la figlia della poetessa avesse avuto un incidente. Poco dopo, la poetessa, ottantenne, vincitrice di svariati premi, e moglie dell’ex ministro dei Lavori Pubblici Paolo Baratta, ha ricevuto un’altra telefonata. L’interlocutore si fingeva un maresciallo dei carabinieri e – d’accordo con il falso avvocato – invitava Bracco a versare 6.500 euro per evitare le conseguenze più gravi dell’incidente della figlia. La truffa del finto maresciallo ha ingannato Bracco, che ha accettato di incontrare un emissario a casa propria per consegnargli il denaro.

I soldi e i gioielli

Arrivato nell’appartamento del centro di Roma, l’uomo – un trentacinquenne napoletano pregiudicato – dev’essersi accorto che oltre ai 6.500 euro, nella casa c’erano molti altri oggetti di valore e grandi quantità di denaro. Tra questi, sterline e lingotti d’oro, che in sei ore circa l’uomo è riuscito a farsi consegnare mentre il telefono di casa e il cellulare della poetessa venivano tenuti occupati dal falso maresciallo e dal falso carabiniere. Inoltre, il truffatore è riuscito a convincere Bracco a dargli anche uno zainetto pieno d’oro e gioielli dal peso di 25 chili.

Le minacce

A un certo punto, la donna dev’essersi accorta della situazione poco limpida e iniziato a fare resistenza. Di contro, il truffatore l’avrebbe minacciata, facendo avanti e indietro dall’appartamento: «Ti spezzo in due, ti butto di sotto», le avrebbe detto per farle aprire la cassaforte. Per poi fuggire con il bottino. In totale, il colpo è fruttato circa 3 milioni di euro secondo quanto riporta l’edizione romana del Corriere della Sera. Dopo il furto, avvenuto il 4 ottobre scorso, Bracco è riuscita ad avvisare la famiglia. Nelle scorse ore, i carabinieri hanno rintracciato e arrestato l’uomo ritenuto responsabile delle minacce, mentre è ancora caccia ai complici.