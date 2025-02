Le Ferrovie dello Stato avvertono: ritardi nei treni per lavori da aprile a settembre, ad agosto tocca alle Frecce

Cantieri nell'Alta Velocità: treni sulla linea convenzionale

Ad agosto 2025 cantieri importanti interesseranno l’alta velocità ferroviaria. Che dovrà rallentare. Saranno quattro e rallenteranno il servizio. E gli italiani debbono esserne consapevoli. A dirlo è l’amministratore delegato del gruppo Fs Stefano Donnarumma. Che spiega a Repubblica oggi quali saranno le tratte interessate. La prima è la Milano-Bologna. Per sette giorni tra l’11 e il 17 agosto l’alta velocità sarà interessata da lavori. Le Frecce saranno instradate sulla linea convenzionale (dunque non veloce) nel tratto tra Castelfranco e Fidenza. E il viaggio durerà 60 minuti in più.

E ancora: per 21 giorni tra il 5 e il 25 agosto le Frecce saranno indirizzate sulla linea non veloce tra Verona e Vicenza, ritardando lo spostamento di 90 minuti (per chi viaggia da Milano a Venezia). L’ultimo cantiere è previsto tra Firenze e Roma. Durerà tra l’11 e il 22 agosto. I treni passeranno tra Orvieto Sud e Chiusi Nord nella linea non veloci, causando ritardi di percorso di 40 minuti. E ancora: per 90 giorni, tra aprile e giugno, chiuderà la linea tra Potenza e Battipaglia (con il bus sostitutivo a rimpiazzare il treno). Così come la Roma-Napoli via Cassino (tra agosto e inizio settembre, per 39 giorni). Il collegamento tra Milano e Genova infine richiederà tra i 20 e i 60 minuti più per 120 giorni tra giugno e settembre.