L’altolà di Elly Schlein a Conte su Trump: «Mai al governo insieme se per lui è un alleato. Pace in Ucraina? La vogliamo pure noi»

La segretaria dem replica alle parole del leader M5s, che aveva tessuto le lodi di Trump dopo gli attacchi a Zelensky

«Siamo testardamente unitari pur nelle nostre differenze e nel riconoscere che serve chiarezza: se andiamo al governo insieme non possiamo considerare Trump niente di vicino a un alleato». Lo ha detto Elly Schlein ospite di Accordi e Disaccordi, in onda questa sera sul Nove. La segretaria del Pd risponde così dopo diversi giorni alla svolta «trumpiana» di Giuseppe Conte. Mercoledì sera il leader del M5s aveva benedetto gli attacchi di Trump a Volodymyr Zelensky, rivendicando perfino la paternità sulla linea “anti-Ucraina”: «Trump con ruvidezza smaschera tutta la propaganda bellicista dell’occidente sull’Ucraina e dice una verità che noi del M5S stiamo dicendo da tre anni assieme a tutti gli esperti militari: battere militarmente la Russia era irrealistico». Parole come macigni sulla futuribile alleanza di centrosinistra, vista la linea diametralmente opposta di Renzi e Calenda. Ora, dopo giorni di silenzio, esce allo scoperto Elly Schlein.

L’avviso su Trump e l’equilibrio tra guerra e pace

La segretaria dem manda dire quindi a Conte che le differenze tra alleati devono trovare un limite nella impossibilità di considerare Trump alcunché di vicino a un alleato. Detto ciò, Schelin rifiuta però di farsi schiacciare su una presunta linea bellicista. «Non c’è un progressista che sia a favore della guerra e non della pace. Possiamo discutere su come raggiungere quella pace: da quando sono qua noi abbiamo continuato a supportare il popolo ucraino criminalmente invaso e su questo ci sono state differenze nello schieramento progressista, però sono anni che chiediamo all’Ue di avere un’iniziativa diplomatica e politica per costruire una pace giusta in Ucraina», puntualizza la leader Pd. «Questo è mancato e ne paghiamo le conseguenze, tanto che Trump dice che Ue e Ucraina non si possono sedere a un tavolo», conclude Schlein nell’intervista in onda sul Nove.