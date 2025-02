Allarme bomba sul volo New York-Delhi: l’aereo dell’American Airlines atterra a Roma

Mentre stava sorvolando il Mar Caspio nel primo pomeriggio di domenica 23 febbraio, il Boeing 787 ha invertito la rotta verso l'aeroporto di Fiumicino

Allarme bomba su un volo dell’American Airlines partito da New York e diretto a Delhi. L’aereo – mentre stava sorvolando il Mar Caspio nel primo pomeriggio di domenica 23 febbraio – ha invertito la rotta verso l’aeroporto di Fiumicino (Roma) per una presunta segnalazione di allarme bomba. Il volo “AA292” atterrerà a breve allo scalo romano. Come da procedura, scesi i passeggeri, seguiranno le verifiche di sicurezza a bordo del Boeing 787.

Foto copertina: L'area del Terminal T3 dello scalo di Leonardo da Vinci a Fiumicino, 11 febbraio 2021