Bari, studentessa di medicina molestata durante il tirocinio. La denuncia: «Eliminate il medico dalla lista dell’università»

La vicenda è stata resa nota dal sindacato studentesco Udu-Link: «Ancora una volta, i luoghi della formazione diventano spazio di violenza»

«Ancora una volta, i luoghi della formazione diventano spazio di violenza». Con un post sui social, i rappresentanti dell’associazione studentesca Udu-Link di Bari hanno denunciato le molestie ai danni di una laureanda in medicina da parte del medico ultracinquantenne che le faceva da tutor in uno studio convenzionato con l’UniBa. Il sanitario, a cui la 22enne era stata affidata, avrebbe rivolto alla giovane frasi moleste e avances – scrive il Corriere della Sera – durante il tirocinio pre-laurea: «Devo dire all’Università che non possono più mandarmi studentesse come te altrimenti non riesco a lavorare», o «Hai degli occhi che quando non li vedrò più, me li sognerò la notte». Dopo il reiterarsi di comportamenti molesti da parte del medico a cui era stata affidata, la studentessa ha deciso di interrompere lo stage formativo già a giugno del 2024.

La denuncia

Udu-Link precisa di aver già chiesto al rettore di cancellare il medico dall’elenco dei professionisti convenzionati per il tutoraggio dei laureandi; mentre l’amministrazione universitaria ha già avviato una prima indagine conoscitiva anche se la presunta vittima ha scelto per il momento di non presentare formale denuncia. «È ora di istituire uno statuto dei diritti e dei doveri dei tirocinanti – scrive l’associazione su Instagram – con una figura specifica a cui riferirsi in caso di irregolarità di questo genere. Vogliamo un’università realmente sicura e libera dalla cultura dello stupro imperante nella nostra società e che inquina anche i luoghi della formazione. Non possiamo tollerare comportamenti di questo genere. Non rimarremo in silenzio!», conclude il post Instagram.