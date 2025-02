Bacio rubato alla calciatrice Hermoso, Rubiales se la cava con una multa: la sentenza sull’ex capo della Federcalcio spagnola

La procura aveva chiesto una condanna a due anni di carcere per quel bacio non consensuale dato dal dirigente sportivo alla capitana della Nazionale spagnola, vincitrice dei Mondiali 2023

L’x presidente della Federcalcio spagnola (Rfef) Luis Rubiales è stato condannato a pagare una multa di 10.800 euro per aggressione sessuale, in seguito al bacio schioccato con la forza sulle labbra della calciatrice Jenni Hermoso durante la premiazione dei Mondiali di calcio femminile a Sydney, nell’agosto 2023. La sentenza, emessa dal tribunale dell’Audiencia Nacional, stabilisce una sanzione di 20 euro al giorno per un periodo di 18 mesi. Rubiales è stato invece assolto, insieme ad altri tre ex dirigenti della Rfef – Jorge Vilda, allenatore della nazionale femminile dal 2015 al 2023, Ruben Rivera, direttore di marketing della Rfef, e Albert Luque, direttore sportivo della selezione – dall’accusa di coercizione legata a presunte intimidazioni esercitate sulla calciatrice dopo l’episodio.

Il bacio non consensuale

Il processo a Rubiales era iniziato lunedì 3 febbraio in seguito alla richiesta della procura di una pena di due anni e mezzo di carcere. I fatti oggetto della sanzione sono stati trasmessi in diretta televisiva mentre la nazionale femminile spagnola veniva premiata per aver vinto i mondiali. Durante la cerimonia di premiazione sulla tribuna dello stadio di Sidney, a due metri dalla regina di Spagna Letizia e dell’Infanta Sofia, Luis Rubiales si era prima toccato i genitali celebrando la Roja femminile. Quando la capitana gli è passata davanti lui le ha afferrato la testa con le mani per poi darle un bacio a cui la calciatrice non aveva dato il proprio consenso. Dopo le polemiche seguite dal quella vicenda, Rubiales era stato inibito dalla Fifa per tre anni.