«La classifica del ministero della Salute? Puttanate». L’attacco al governo del presidente lombardo Fontana: «Vogliono solo penalizzarci»

L'attacco del leghista Attilio Fontana contro la graduatoria del ministero, che ha piazzato la sanità lombarda all'ottavo posto

Parte dal governatore della Lombardia, Attilio Fontana, l’attacco più duro contro la classifica del ministero della Salute sulla qualità di cura delle Regioni. L’irritazione di Fontana nasce dal settimo posto della Lombardia, che secondo il presidente della giunta regionale non rispecchia la realtà. Tutta colpa dei criteri con cui è stata stilata la classifica «inaccettabile», perché basata su «parametri indicati non hanno niente a che vedere con il funzionamento della sanità, sono cose cervellotiche che hanno l’obiettivo di penalizzarci». Insomma, secondo Fontana sono «puttanate, se posso usare un termine giuridico».

Il Niguarda di Milano primo in Italia per Newsweek

Fontana rivendica di aver già messo in guardia il ministero sui «parametri inappropriati» della classifica. Tutto fatto per dire che la sanità lombarda «era peggiorata». Solo ieri 26 febbraio, la rivista statunitense Newsweek aveva pubblicato la sua classifica sui migliori ospedali nel mondo, in cui svettava il Niguarda di Milano nella lista degli italiani «e cinque dei primi dieci sono lombardi».

La classifica? «Non ci riguarda»

«Uno dei due dice una puttanata» ha continuato Fontana. «Quindi va bene così, l’importante è che il Niguarda sia il migliore ospedale d’Italia e che nei primi dieci ce ne siano altri cinque lombardi. E vedo anche il mio grande ospedale di Varese che è comunque 16esimo nella graduatoria» ha proseguito il governatore, sottolineando che questo «vuole dire che la qualità di tutti gli ospedali è eccellente, che la qualità di tutta la nostra sanità è eccellente. Quindi “non ragioniam di lor, ma guarda e passa”. Quello che succede a Roma – ha concluso – ci riguarda fino a un certo punto. Anzi, non vogliamo neanche pensare che ci riguardi».

La classifica del ministero della Salute

La classifica del ministero della Salute a cui si riferisce Fontana è stata pubblicata pochi giorni fa. Evidenzia, secondo i dati rilevati nel 2023, che solo 13 regioni su 20 rispettano i livelli essenziali di assistenza (Lea). Per essere considerata sufficiente, la sanità di ciascuna regione deve garantire i livelli di cura in tre ambiti ospedaliera, territoriale, prevenzione. In base alla prestazione offerta, le regioni sono state ordinate come segue.